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رويترز: الحكومة الإثيوبية توجه ضربة جوية ثانية اليوم الأحد في الجزء الشمالي من إقليم تيجراي

الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

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