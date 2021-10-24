الصحة الايرانية: أكثر من 9 آلاف إصابة و 171 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 9 آلاف و174 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و860 ألفا و 844 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1237 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 4294 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و416 ألفا و691 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 171 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 125.223 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 50 مليونا و 843 ألفا و 578 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 29 مليونا و 503 آلاف و783 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 80 مليونا و 406 آلاف و 788 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 34 مليونا و 765 ألفا و 163 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 16 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 119 مدينة والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 227 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 86 مدينة.