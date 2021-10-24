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الرئيس الايراني: اميركا وأوروبا في أزمة بصدد اتخاذ القرار حول الاتفاق النووي

الرئيس الايراني: اميركا وأوروبا في أزمة بصدد اتخاذ القرار حول الاتفاق النووي
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي ان اميركا واوروبا في ازمة في اتخاذ القرار بشأن الاتفاق النووي.

العالم - ايران

لدى استقبال قائد الثورة الاسلامية اليوم الاحد كبار المسؤولين والضيوف المشاركين في مؤتمر الوحدة الاسلامية الدولي الخامس والثلاثين، اعتبر رئيس الجمهورية ، وجود الرسول الاكرم (ص)، بانها اكبر نعمة وقمة التغيير بالنسبة للبشرية، وقال: كما اتبع إمامنا نحو التغيير (الخميني) الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله) وتوكل على الله واعتمد على الشعب، اليوم ايضا تعد وثيقة الخطوة الثانية للثورة دليل للتغيير في جميع أنحاء البلاد والاستجابة لحاجات الشعب.

وفي جانب آخر من كلمته، أشار رئيسي إلى جائحة كورونا وتوفير السلع الأساسية باعتبارهما الشاغلين الرئيسيين في بداية عمل الحكومة الايرانية، وقال: اليوم مع التطعيم المكثف، تم اتخاذ خطوة كبيرة لحماية صحة الناس.

ووصف آية الله رئيسي السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية بأن لديها تعامل واسع مع العالم، وخاصة دول الجوار، وأكد قائلا: أننا لا نربط اقتصاد البلاد بالمفاوضات (النووية) وما شابه، مضيفا: نحن ملتزمون بما تعهدنا به، لكن اميركا والأوروبيين في أزمة في اتخاذ القرار.

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الرئيس الايراني: اميركا وأوروبا في أزمة بصدد اتخاذ القرار حول الاتفاق النووي

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