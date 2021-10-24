السيسي: نتطلع للتوصل لاتفاقية متوازنة وملزمة بشأن سد النهضة

العالم - مصر

وفي كلمة وجهها إلى المشاركين في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه المنعقد اليوم تحت شعار "المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص"، قال إن "الشعب المصري يتابع عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، ومصر تطلع للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لإتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً في هذا الشأن بما من شأنه تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية، وهي الأهداف التي نتفهمها بل وندعمها".

وأضاف "يجب تفادي التناحر حول موارد المياه فلن يخرج أحد فائزا في صراع متهور حول المياه"، مشيرا إلى أن أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية المُلحة بسبب الزيادة المطردة في عدد سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة".

وشدد على أن مصر "تؤمن مصر إيماناً راسخا بأن دفع جهود التنمية يعد شرطا أساسيا لتعزيز السلم والأمن الدوليين وإقامة نظام عالمي مستقر، حيث تبنت مصر الرؤية الشاملة "مصر 2030" في برنامج وطني طموح يخاطب كافة مناحي الحياة ، وأولت فيه الدولة المصرية أولوية قصوي للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه ، كما وضعت مصر الخطة الإستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037".

وأكد الرئيس المصري، أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي بما من شأنه تمكين الشعوب من مواجهة التحديات العالمية الراهنة اتصالا بموضوعات المياه، وهي التحديات التي لا تقبل القسمة "فإما أن ننجح في مواجهتها بالتعاون سويا أو نقع في براثن التناحر حولها فلا يخرج منا أحد فائز في صراع متهور حول مصدر الحياة الواجب توفيره لكل إنسان دون تفرقة".