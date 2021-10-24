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اتحاد المرأة: تصنيف الاحتلال لـ6 مؤسسات بـ'الإرهابية' اعتداء سافر

اتحاد المرأة: تصنيف الاحتلال لـ6 مؤسسات بـ'الإرهابية' اعتداء سافر
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

طالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات الشأن، بالوقوف عند مسؤولياتها بمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومؤسساته.

العالم-فلسطين

وعدّ الاتحاد في بيان صحفي، اليوم الأحد، قرار الاحتلال تصنيف ست مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني "بالإرهابية"، غير قانوني، وأن أي مساعٍ لإغلاقها هو تدمير لمؤسسات المجتمع المدني، وهو نهج يتبعه الاحتلال لمنع مؤسساتنا الوطنية من أداء دورها، نحو الحرية والاستقلال.

وقال الاتحاد، إن القرار بمنزلة حرب على المؤسسات النسوية، والحقوقية، والصحية، واعتداء سافر على حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد أن هذه المؤسسات تعمل على تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني، وحققت نجاحات على الساحة الدولية بفضح سياسات الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

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اتحاد المرأة: تصنيف الاحتلال لـ6 مؤسسات بـ'الإرهابية' اعتداء سافر

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