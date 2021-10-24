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العميد سريع: شارك سلاح الجو المسير بأكثر من 278 عملية منها 161 في الأراضي المحتلة و117 عملية في العمق السعودي

الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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