رفض شعبي للوجود الإماراتي في منشأة بلحاف الغازية

العالم - المشهد اليمني

ويلقي برنامج "المشهد اليمني" الضوء على اكده اليمنيون في ان الإمارات مساهمة أساسية بمعاناة الشعب وانها تسرق وتنهب وتمول المرتزقة التابعين لها، وشددوا على ان طرد الامارات من بلحاف ومن عموم اليمن ليس رأيا ولا وجهة نظر، بل هو قرار وطني وعلى حكام الامارات ان يرضخوا له، معتبرين ان طردها من بلحاف من اهم حلول الازمة في البلاد خصوصا وانها تقتل وتسرق وتنهب ثروة الشعب على حد تعبير الشارع اليمني.

كما كما يتطرق برنامج "المشهد اليمني" الى موضوع احتلال الامارات لمنشأة بلحاف وتحويلها لمركز للعمليات العسكرية تابع لابوظبي حيث يوجد اكثر من الف جندي اماراتي فيها؟ ولماذا تمنع الامارات تصدير الغاز من المنشأة الامر الذي خلق أزمة إنسانية في اليمن؟

وسلط البرنامج الضوء على ما قاله نشطاء يمنيون، ان بلحاف هي أكبر مشروع استثماري في اليمن، حولته الإمارات إلى ثكنة عسكرية وسجون منذ عام 2017، وتخسر اليمن بسبب هذا الاحتلال 4 مليار دولار سنويا ، فكيف سيتم التعامل مع الامارات بهذا الخصوص؟

كما يناقش برنامج"المشهد اليمني" في سبب وجود صمت غربي واممي عن الوجود الاماراتي في اليمن وخطره على مستقبل البلاد؟ وهل قد نشهد ردة فعل من الشارع الجنوبي ضد الوجود الاماراتي ويتحول لعمليات عسكرية ضد ابوظبي؟

ضيوف هذه الحلقة :

- أنيس الأصبحي الناشط السياسي الجنوبي من صنعاء

- معتز القرشي الناشط السياسي اليمني من دمشق

التفاصيل في الفيديو المرفق ...