العميد سريع يكشف تفاصيل عملية "ربيع النصر" في مارب وشبوة

العالم- اليمن

واوضح العميد سريع في إيجاز صحفي ان سلاح الجو المسير شارك بأكثر من 278 عملية منها 161 في الأراضي المحتلة و117 عملية في العمق السعودي والقوة الصاروخية بـ 130 عملية منها 95 في الأراضي المحتلة و35 عملية في العمق السعودي.

واضاف متحدث القوات المسلحة اليمنية: نجحت قوات الدفاع الجوي في إسقاط 4 طائرات استطلاعية (طائرة CH4 وطائرة وينق لونق وطائرتا سكان إيغل) لافتا ان عمليات التصدي الناجحة للطيران الحربي بلغت 296 عملية واستمرت قواتنا في تنفيذ عملية ربيع النصر رغم تكثيف العدوان السعودي الأمريكي غاراته الجوية التي بلغت 705 غارة.

وتابع العميد سريع: تم تحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين في شبوة وتحرير مديريتي حريب والعبدية وأجزاء من مديريتي جبل مراد والجوبة في مارب، مشيرا الى ان إجمالي ما تم تحريره خلال عملية ربيع النصر 3200 كيلومتر مربع.

واوضح، لقد ظلت بعض المناطق التي تحررت مؤخرا في مارب وكراً للعصابات التكفيرية بدعم تحالف العدوان، قائلا: باشرت قواتنا فور تحرير تلك المناطق في تطبيع الحياة، وتولت وزارة الداخلية والجهات المعنية مسؤولياتها بما فيها السلطة المحلية، قائلا: أدت عملية ربيع النصر إلى مقتل وإصابة وأسر 1840 في صفوف العدوان، بينهم 550 قتيلا و1200مصابا و90 أسيراً ، من بين قتلى العدوان قيادات من "داعش" و "القاعدة" والتي كانت تتخذ العبدية وكراً لها وتتلقى الدعم من تحالف العدوان.

واضاف متحدث القوات المسلحة: تم خلال عملية ربيع النصر إعطاب وإحراق وتدمير قرابة 16 آلية ومدرعة وناقلة جند، وتدمير 180 من الأسلحة ونجحت قواتنا في تدمير 5 من مخازن الأسلحة خلال عملية ربيع النصر وتم اغتنام عشرات المدرعات والآليات التابعة لقوى العدوان خلال عملية ربيع النصر .

يتبع