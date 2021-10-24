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أول تعليق أردني على توسيع الإستيطان في الضفة الغربية

أول تعليق أردني على توسيع الإستيطان في الضفة الغربية
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

استنكر الأردن، الأحد، إعلان سلطات الإحتلال عزمها بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرا من أن سياسة تل أبيب بهذا الصدد "تقوض جهود التهدئة".

العالم - الأردن

وقال متحدث وزارة الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "المضي قُدما بالمصادقة على تنفيذ خطة لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة خطوة مرفوضة ومدانة، وتمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأضاف أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لا شرعية ولا قانونية".

وحذر من أن هذه السياسة الإسرائيلي "تقوض جهود التهدئة وفرص حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل".

وتعتزم سلطات الإحتلال المصادقة على بناء أكثر من 3100 وحدة استيطانية في مستوطنات بالضفة الغربية، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وقالت الصحيفة، الجمعة الماضي، إن المجلس الأعلى للتخطيط، التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، سيلتئم الأربعاء المقبل، من أجل المصادقة على بناء هذه الوحدات الاستيطانية.

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