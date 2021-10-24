آية الله خامنئي: أدوات أمريكا لن تألو جهدا لإحداث فتنة

العالم - ايران

أیام من التباحث حول سبل تعزيز الوحدة الإسلامية خاضه العديد من العلماء والشخصيات الإسلامية والدولية توج بلقاء قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي.

ملفات واهتمامات تصدرت مع القائد حيث حذر آيةُ الله خامنئي الذي استقبل الوفودَ المشاركة في مؤتمرِ أسبوع الوحدة بمناسبةِ المولدِ النبوي الشريف من الفتن التي تحركها أمريكا في العالم الاسلامي وأنّ أدواتِ أمريكا لن تألوَ جهداً لإحداثِ مثل هذه الفتن معتبراً إنّ التفجيراتِ الأخيرة في أفغانستان نموذجٌ لمحاولة زرعِ الخلاف بين السُنّةِ والشيعة.

سماحته شدد على أنّ السببَ وراءَ تأكيد ايران على الوحدة الإسلامية هو لمواجهةِ مخططات الأعداء، مؤكداً أنّ الوحدةَ بينَ المسلمين واجبٌ قرآني، وليستْ شيئاً تكتيكياً مؤكدا ان الوحدة الاسلامية لن تتحقق إلا بالوحدة بين الشيعة والسنة.

وقال السيد علي خامنئي: "ادوات امريكا تسعى لاثارة الفتن في اي مكان في العالم، اقرب مثال على ذلك هو الاحداث المأساوية خلال يومي الجمعة الماضيين. ان كلمة الشيعة والسنة دخلت الادبيات السياسية الامريكية على الرغم من معارضتهم ومعادتهم لمبدأ الاسلام لكنهم لا يتخلون عن موضوع الشيعة والسنة".

القضية الفلسطينية كانت حاضرة في خطاب قائدُ الثورة الاسلامية حيث اعتبر أنّ القضيةَ الفلسطينية هي المعيارُ الأساسي لوحدةِ المسلمين، وأنّ هذه القضيةَ ستُحَلُّ بالتأكيد على أفضلِ وجه اذا تحققتْ هذه الوحدةُ.

وأضاف قائد الثورة: "المعيار الرئيس لوحدة المسلمين هو القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية هي المعيار. اذا تحققت وحدة المسلمين فان القضية الفلسطينية ستخل بالتأكيد على افضل وجه، كلما كنا جادين اكثر بشأن القضية الفلسطينية من اجل احياء حقوق الشعب الفلسطيني كلما اقتربنا من وحدة المسلمين".

آية الله خامنئي شدد على أن قرار بعض الدول العربية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خطأ كبير، داعيا اياها الى التراجع عن هذا الخطأ.

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