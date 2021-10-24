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العدوان السعودي يستقدم عناصر القاعدة من وادي حضرموت إلى مأرب

العدوان السعودي يستقدم عناصر القاعدة من وادي حضرموت إلى مأرب
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

استقدم تحالف العدوان السعودي خلال اليومين الماضيين، العشرات من العناصر الإرهابية للقتال في جبهة مأرب.

العالم- اليمن

وبحسب موقع وكالة الصحافة اليمنية أكدت مصادر محلية مطلعة أن مجاميع من العناصر الإرهابية، انتشروا في عدد من أحياء مدينة مأرب، بالإضافة إلى تواجد مجاميع أخرى بالقرب من محطة بن معيلي شرق المدينة.

وبحسب المصادر أن التحالف استقدم العناصر الإرهابية من مديريات وادي حضرموت، للقتال إلى جانب مسلحيه في جبهة مأرب.

وانسحب المئات من العناصر الإرهابية الفارة من البيضاء بعد تلقيها ضربات موجعة وتطهير مديريات المحافظة إثر عملية فجر الحرية.

ويأتي ذلك بعد أن سيطر الجيش واللجان الشعبية وبمساندة من أبناء قبائل مأرب الأحرار على العبدية والجوبة خلال الأيام الماضية.

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العدوان السعودي يستقدم عناصر القاعدة من وادي حضرموت إلى مأرب

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