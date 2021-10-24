شاهد.. تقرير يفجر حقيقة مرعبة عن أزمة مياه في غزة

العالم - فلسطين

تقرير حقوقي فجر حقيقة كان أهل غزة يترقبوها بحذر شديد وهي أن الحصار الإسرائيلي تسبب في تدهور خطير للأمن المائي في غزة، لتصبح 97% من المياه غير صالحة للشرب وأكد التقرير أن نحو ربع الأمراض المنتشرة في غزة ناتجة عن تلوث المياه، و12% من وفيات الأطفال والرضع مرتبطة بأمراض معوية ذات صلة بالمياه الملوثة.

التقرير صدر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة وأكد أن أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء المستمر في قطاع غزة تعيق تشغيل آبار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى تصريف نحو 80% منها الى البحر بينما يتسرب 20% منها إلى المياه الجوفية والتربة لتصبح الاف الدونمات الزراعية غير صالحة للزراعة.

وما زاد الأوضاع سوءا هو العدوان الاسرائيلي الأخير الذي دمر البنى التحتية في جميع محافظات القطاع الأمر الذي لم يعد يحتمل صمتا من المجتمع الدولي.

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