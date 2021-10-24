الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش السوري يمنع رتلاً أمريكيا من دخول قرية بريف الحسكة

الجيش السوري يمنع رتلاً أمريكيا من دخول قرية بريف الحسكة
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

اعترض عناصر من الجيش السوري رتل عربات عسكرية تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي حاول العبور من خلال قرية الدمخية بريف الحسكة الشمالي وأجبروه على التراجع .

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية من ريف القامشلي لمراسلة سانا أن عناصر من الجيش العربي السوري في قرية الدمخية بريف الحسكة الشمالي اعترضوا رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 6 عربات عسكرية حاول العبور من خلال القرية وأجبروه على التراجع ومغادرة المنطقة.

وتصدى أهالي قرى وبلدات بريف الحسكة بمؤازرة من بواسل الجيش العربي السوري للعديد من أرتال الاحتلال الأمريكي أثناء محاولتها التحرك في المنطقة بالقرب من مناطق انتشارها وقواعدها وأجبروها على المغادرة والعودة بعد رشقها بالحجارة وسط هتافات تؤكد رفضهم وجود قوات احتلال على الأراضي السورية.

روابط ذات صلة

الاحتلال التركي ومرتزقته يجددان عدوانهم على تل تمر بريف الحسكة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصين تعزز أمن حدودها البرية بقانون جديد!

خارجية الاحتلال:أمريكا قد تتراجع عن فتح قنصليتها بالقدس

السلطات المغربية تمنع وقفة ضد "إلزامية" لقاح كورونا

ثنائي الجزائر.. عطال وديلور يقود نيس لقلب الطاولة على ليون

قوات الامن البحرينية تنتقم من المعتقلين السياسيين

الاحتلال يقمع مسيرة داعمة للأسرى في الضفة الغربية