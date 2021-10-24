ثنائي الجزائر.. عطال وديلور يقود نيس لقلب الطاولة على ليون

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وتقدّم الزوار في الشوط الأول عن طريق اللاعب كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 35، قبل أن يضيف اللاعب حسام عوار الهدف الثاني في الدقيقة 68.

ومع دخول المباراة الدقائق العشر الأخيرة، حصل ما لم يكن متوقعاً، بعد عودة استثنائية لنادي نيس، حين ذلل النجم الجزائري يوسف عطال الفارق في الدقيقة 80.

وبينما كان الحكم جيروم بريسارد يراقب ساعته لاحتساب الوقت البدل عن ضائع، احتسب ركلة جزاء في الدقيقة 89 نفذها أندي ديلور بنجاح في شباك البرتغالي أنتوني لوبيز، قبل أن يحرز إيفان جويساند هدف الانتصار لنيس في الدقيقة 90.