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قوات الامن البحرينية تنتقم من المعتقلين السياسيين

قوات الامن البحرينية تنتقم من المعتقلين السياسيين
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أقدمت قوات الامن البحرينية على شن حملة انتقامية ضد المعتقلين السياسيين مع ذكرى المولد النبوي الشريف.

العالم- البحرين

وتعرض السجناء في عنبر رقم 1 مبنى 21 بسجن جو المخصص لمعتقلي الرأي إلى الضرب ومصادرة مقتنياتهم الشخصية. قاد الحملة القمعية الضابط المدعو أحمد العمادي مستغلا تعطل كاميرات المراقبة حيث أمر بضرب أي معتقل يقترب من زنزانته، فيما تم صفع معتقلين عدة.

وصادر المرتزقة المقتنيات الشخصية للمعتقلين من لوازم نظافة وبطانيات وغيرها.

يذكر أن المعتقلين محرومون منذ أكثر من شهر من الكانتين كما أن معظم بطاقات الاتصالات لم تعد صالحة لإجراء المكالمات الهاتفية. ووصف معتقل "العمادي" بأنه كان”متفلتاً” يقطع كل معتقل يقف بوجهه.

ومن الجدير ذكره أن مئات المعتقلين السياسيين يقبعون في سجون البحرين وتزايدت إنتهاكات حقوق المعتقلين منذ تولي سلمان بن حمد آل خليفة رئاسة الوزراء خلفا لعم أبيه خليفة الخليفة.

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قوات الامن البحرينية تنتقم من المعتقلين السياسيين