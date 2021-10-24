الاحتلال يقمع مسيرة داعمة للأسرى في الضفة الغربية

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية بإصابة عدد من المشاركين في المسيرة بالاختناق، بعد وصولها إلى منطقة رأس الجورة قرب المدخل الشمالي للمحافظة.

وطالب المشاركون بالإفراج الفوري عن الأسرى المضربين عن الطعام، منددين بسياسة الاعتقال الإداري وانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى.

ويواصل ستة أسرى فلسطينيين الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري وهم: الأسير كايد الفسفوس، والأسير مقداد القواسمي، والأسير علاء الأعرج، والأسير هشام أبو هواش والأسير شادي أبو عكر.

وفي السياق، سلمت قوات الاحتلال المواطنين فؤاد العمور وغانم الهريني إخطارات بوقف البناء في منزليهما في قرية تواني جنوبي الخليل.