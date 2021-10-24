الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع تقتحم سجن "عوفر"

نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع تقتحم سجن
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكّد نادي الأسير الفلسطيني أنّ قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت صباح اليوم قسم (21) في سجن "عوفر"، وأجرت عمليات تفتيش واسعة فيه.

العالم - الإحتلال

وقال نادي الأسير في بيان له، إن "مواجهة جرت بين أحد الأسرى وسجان، وعلى خلفية ذلك تواصل إدارة السجن تهديدها بإعادة اقتحام القسم وعزل الأسير والتنكيل به، الأمر الذي رفضه الأسرى، وتم إغلاق السجن بالكامل، كما وأرجعوا وجبات الطعام كخطوة احتجاجية، وما تزال حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى".

ومن الجدير ذكره أن الأسرى في سجن "عوفر" يواجهون عمليات اقتحام متكررة، فمنذ مطلع هذا العام سُجلت العديد من الاقتحامات التي تنفذها وحدات القمع بهدف التنكيل بالأسرى، وإبقائهم في حالة عدم "استقرار"، وفرض مزيد من السيطرة عليهم.

يُشار إلى أن وحدات القمع كانت قد نفّذت عملية اقتحام واسعة في قسم (1) في سجن "جلبوع" قبل يومين ونكّلت بالأسرى واعتدت عليهم ليكون هذا الاقتحام الثاني الذي يُسجل خلال أيام.

روابط ذات صلة

أسير فلسطيني مضرب منذ شهر محتجز في ظروف قاسية في 'عوفر'

سرايا القدس تشيد بعملية تحرير فلسطينيين لانفسهم من السجن 

محكمة الاحتلال تقرر الافراج عن الاسيرة الحامل انهار الديك اليوم

هيئة الأسرى الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية حياة الأسير صمادعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السلطات السورية تضبط سيارة محملة بأكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون

بولندا كلمة السر.. سيناتور روسي يكشف عن مواجهة ستحدد مصير الاتحاد الأوروبي!

بالفيديو.. الأغنام تحتل شوارع العاصمة الإسبانية مدريد

بالفيديو.. اصابة اكثر من 243 مليون شخصا بكورونا

السودان يعلن منع دخول سفن الوقود إلى مياهه الإقليمية

شاهد: سريع يحذر قادة المرتزقة من مغبة العمالة ويتوعد بالرد