بالصور.. رئيسي يكرم الرياضيين الإيرانيين المتفوقين

العالم - إيران

جاء ذلك في تصريح للرئيس رئيسي اليوم الاحد خلال مراسم منح وسام المصارعة التقليدية (مصارعة الفتوة) وتكريم الرياضيين والرياضيات الحائزين والحائزات على الميداليات في دورة الالعاب الاولمبية والباراليمبية الاخيرة في طوكيو.

واكد بان من مسؤولية وزارة الرياضة والشباب تقوية وحماية الرياضيين والشباب واضاف: انه على وزارة الرياضة والشباب دعم الرياضة البطولية والجماهيرية والاحترافية ورياضة الفتوة وان تتمكن الرياضة في البلاد من تبوّء مراتب اعلى على الصعيد العالمي وهو امر ممكن التحقيق وسيتحقق بهمم الرياضيين والابطال.

وقال رئيس الجمهورية: لا يساورني الشك انه بهممكم وارادتكم ايها الرياضيون يمكننا الرقي في المستوى العالمي في مختلف الالعاب الرياضية سواء وستقدم الحكومة الدعم اللازم.

واضاف: ان تعزيز الرياضة يترافق مع الصحة الجسمية للرجال والسيدات وبامكانها ان تمنع حدوث الآفات الاجتماعية، اذ ان احد سبل معالجة هذه الآفات هو نشر وتعزيز الرياضة في اوساط المجتمع.

ووجه الرئيس آية الله رئيسي الشكر والتقدير للرياضيين والرياضيات الحائزين على الميداليات في دورة الالعاب الاولمبية والباراليمبية الاخيرة في طوكيو، معربا عن امله بتحقيق المزيد من النجاحات في مسار رضى الباري تعالى ورفعة اسم الجمهورية الاسلامية الايرانية.