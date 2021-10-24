كارثة..أمريكا استوردت قفازات وأدوات طبية مستعملة خلال جائحة كورونا!

العالم - الأميركيتان

ووفقا لشبكة سي إن إن، ظهر في تايلاند العديد من الشركات غير القانونية أثناء جائحة فيروس كورونا، حيث كان العمال المهاجرون ينظفون ويحاولون إعادة المظهر الأصلي للقفازات الطبية التي تستخدم لمرة واحدة نظرا لارتفاع الطلب العالمي.

وشحنت المنتجات إلى دول مختلفة، وكشف التحقيق الذي استمر لأشهر عن أن الملايين من القفازات المقلدة والمستعملة انتهى بها الأمر في أمريكا، وفقا لسجلات الاستيراد والموزعين الذين اشتروها.

وقال دوجلاس شتاين، وهو خبير في الصناعة: "هناك قدر هائل من المنتجات السيئة القادمة، تدفق لا نهاية له من القفازات القذرة والمستعملة وغير القياسية التي تأتي إلى الولايات المتحدة ويبدو أن السلطات الفيدرالية بدأت الآن فقط في فهم الحجم الهائل".

كان الدافع وراء التحقيق هو تقرير صادر عن شركة أمريكية، اتصلت بسلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وإدارة الغذاء والدواء، في وقت مبكر من هذا العام، بعد تلقي شحنة من القفازات ذات المظهر المتسخ من تايلاند.

ووفقا للتحقيق، استمرت الشركة التايلاندية المسؤولة عن الشحنة في العمل حتى يوليو على الأقل.

وأمرت هيئة الغذاء والدواء، في أغسطس الماضي، بمصادرة شحنات معدات الحماية الشخصية من شركة تايلندية على الحدود الأمريكية، بعد خمسة أشهر من تلقي الوكالة أول شكاوى من رواد أعمال أمريكيين.

أشارت الشبكة إلى أن السلطات الأمريكية والتايلاندية فتحت تحقيقا بشأن التحقيق، فيما أجرت السلطات التايلاندية ما لا يقل عن 10 مداهمات في الأشهر الأخيرة ضد تجار القفازات المستعملة.