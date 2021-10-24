بالفيديو.. طيران العدوان السعودي يشن غارات على الحديدة

العالم - اليمن

في تطور خطير يوكد عدم رغبة دول العدوان في ايجاد ارضية خصبة لحل سياسي شامل يحقق لليمنيين حلمهم بالامن والامان، شنت مقاتلات سعودية حربية ومسيرة قصف جويا استهدف بثلاث غارات منطقة العرج شمال المحافظة، وثلاث غارت جوية بصواريخ متشظيه حرم ميناء الحديدة .

وقال العقيد طاهر خاطر، ضابط ارتباط: "لا يوجد مبرر لهذا الاستهداف ونحمل الامم المتحدة مسؤولية ما يتم عن ذلك وكوننا ميناء لا نزال تحت اشراف الامم المتحدة".

القصف الجوي الذي طال عدد من الاماكن الحيوية داخل المدينة وضواحيها لم يسفر عن تدمير بنى تحتية او سقوط ضحايا، وبحسب قيادة خفر السواحل القصف يعتبر تمهيد لعملية اجرامية يخطط لها تحالف العدوان لاحقا .

واضاف العقيد:"انهم يحملون الامم المتحدة مسؤولية حدوث اي خرق واضح كونها لم تتعامل مع الخروقات السابقة بشكل مهني".

وقال كارلوس ادورت، رئيس الدورية الاممية لمراقبة اتفاق اعادة انتشار الحديدة: "كل هذه الخروقات نحن نوثقها بشكل يومي وتدينها الامم المتحدة بشكل واضح واعدكم بانه سيكون هنالك تقرير مفصل عن هذه الخروقات والتي تستهدف المدنيين هنا في اليمن".

عدم تعامل الامم المتحدة بجدية وتحمل المسئولية تجاه مرتكبي الخروقات من قوى العدوان، زاد من حجم الاستهتار وقلل من فرص الثقة المتبادلة بين الطرفين .

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