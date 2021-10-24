البرهان: نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية

العالم - السودان

وأضاف البرهان، خلال لقائه بمكتبه المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، إن "المجلس حريص على العمل مع القوى السياسية لتذليل كافة العقبات والتحديات، للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة"، بحسب تعبيره.

وجدد "التزام القوات المسلحة بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل".

وقال بيان المجلس إن فليتمان أشاد بمجهودات "رئيس مجلس السيادة، الرامية لإنجاح الفترة الانتقالية، وحرصه التام على حماية الثورة والتغيير والانتقال الديمقراطي".

وقدم المبعوث الأمريكي عدة مقترحات من شأنها تعزيز روح الشراكة، والعمل الجاد من أجل الخروج الآمن للبلاد من أزمتها الراهنة".

وأوضح أن "رئيس مجلس السيادة وعد بدراستها مع رئيس مجلس الوزراء"، لافتا إلى أن "نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية".

ويمر السودان بأيام حساسة وحاسمة، حيث نزل فريقان للشارع كل منهما يدعو لمطلب معاكس للآخر، فبعض السودانيين يرون في الحكومة العسكرية مخرجا لما توجهه البلاد من أزمات مدفوعين بأطراف خارجية، فيما يرى آخرون أن السلطة يجب أن تكون مدنية.

وجددت قوى إعلان الحرية والتغيير في البلاد دعمها لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وحذرت من "انقلاب زاحف" في مؤتمر صحفي حاول متظاهرون داعمون للجيش تعطيله، امس السبت.