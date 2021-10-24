تظاهرات في اليونان احتجاجا على مصرع شاب على أيدي الشرطة

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وقالت الوكالة إن "نحو 100 متظاهر قطعوا السير على طريق سريع بالقرب من ضاحية أسبروبيرغوس غرب العاصمة اليونانية التي تعيش فيها غالبية من طائفة الروما".

وأضافت: "خرجت تظاهرة كبيرة أيضا في بيراما قرب ميناء بيريوس حيث قتل الشاب البالغ 20 عاما ليل الجمعة".

من جهتها، ذكرت الشرطة اليونانية أن "رجال الشرطة طلبوا من سائق شاب يشتبه بسرقته سيارة التوقف لفحص وثائقه، لكنه لم يمتثل".

وأضافت: "6 من رجال الشرطة أصيبوا"، فيما أوقف 7 من عناصر الأمن بتهمة "القتل العمد".

وأشارت صحيفة "كاثيميريني" إلى أن "الحادث تطور إلى مطاردة فتح خلالها رجال الشرطة النار على السيارة، ما أسفر عن مقتل السائق وإصابة راكب عمره 16 عاما وفرار ثالث كان برفقتهما".

وأضافت: "نتائج تشريح جثة الشاب ستعلن الاثنين".

وأعربت جمعية "إيلان باس" التي تمثل غجر الروما في اليونان عن "غضبها وحزنها العميقين" لمصرع الشاب.

وأشارت إلى أن "300 ألف من غجر الروما يعيشون في اليونان التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، لكن السلطات تقدر عددهم بـ110 آلاف".