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القوات السودانية تعتقل عددا من الوزراء في حكومة حمدوك ومسؤولين آخرين ورؤساء أحزاب وقياديين في قوى الحرية والتغيير

الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

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