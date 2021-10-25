'حماس': عشرات الأسرى يستعدون للإضراب المفتوح عن الطعام

العالم - فلسطين

وحمّلت الهيئة في بيان لها، الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية كاملة عن حياة الأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمي، وبقية الأسرى المضربين.

وأضافت: "لا يمكننا الصمت وسط ما يتعرض له الأسرى المضربون عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، ولن نتركهم وحدهم، وآن الأوان لتحرك عاجل وسريع من الجميع لوضع حدٍّ لجريمة الاعتقال الإداري التي يعاني منها أبناء شعبنا منذ عقود".

وطالبت هيئة أسرى "حماس" المؤسسات القانونية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتها والتحرك لإنهاء جرائم الاحتلال بحق الأسرى.

ويواصل 7 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 102 يوم.