قناة العالم
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مسلحون لم تعرف هويتهم اعتقلوا مسؤولين في السلطة التنفيذية في السودان
جماعات مناصرة للديمقراطية تدعو السودانيين للخروج إلى الشوارع لمقاومة أي "انقلاب عسكري"
انقطاع خدمات الإنترنت في السودان
تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم
تجمع المهنيين بالسودان يدعو الشعب للخروج للشارع لمقاومة أي انقلاب عسكرى
رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك وضع رهن الإقامة الجبرية بعد محاصرة منزله من قبل قوة عسكرية مجهولة
خدمات الإنترنت يبدو أنها انقطعت في العاصمة الخرطوم
أنباء عن وضع رئيس الوزراء السوداني قيد الإقامة الجبرية
محتجون يقطعون طرقا رئيسية في الخرطوم احتجاجا على حملة الاعتقالات
القوات السودانية تعتقل عددا من الوزراء في حكومة حمدوك ومسؤولين آخرين ورؤساء أحزاب وقياديين في قوى الحرية والتغيير
انقطاع خدمات الإنترنت في السودان
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
هاشتاغ
قصف قاعدة التنف وموقف السيد نصرالله حول الحدود البحرية
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥١
فيديو
الإستيطان الإسرائيلي..عود على بدء برعاية أميركية
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١١
أهم الأخبار
الوحدة الإسلامية، التحديات والفرص..تصاعد التوتر في السودان، هل الحسم آت؟
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٨
انقلاب الصورة
شاهد.. صور يمنية تظهر غباء اميركي في حضر موت
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٩
انقلاب الصورة
انزعاج امريكي من ربيع النصر اليمني
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٨
مع الحدث
موسكو وهواجس تل ابيب في ظل التراجع الامريكي
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٨
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
تل رفعت تضع اردوغان في مواجهة عسكرية مباشرة مع دمشق وحلفائها
داعية رئيس الجمهورية للتدخل..
قوى عراقية معترضة على نتائج الانتخابات تحذر من الاتجاه نحو 'الأخطر'
'حماس': عشرات الأسرى يستعدون للإضراب المفتوح عن الطعام
السودان.. تحركات عسكرية واعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء
وسائل إعلام كورية شمالية تستنكر الاقتراح الأمريكي الكوري الجنوبي حول "حوار الدفاع"
نيجيريا.. مصرع 25 شخصا بانفجار مصفاة للنفط
مقالات و تحليلات
يا سيد إردوغان دعك من الآذريين في إيران وانتبه لليرتك!
شرق سوريا.. حرب باردة جديدة!
ورطة السعودية مع صواريخ انصار الله.. ماذا عن الحلم الاسرائيلي بمأرب؟
ملفان رئيسيان احرقا بينيت خلال لقائه ببوتين!
ماهي سيناريوهات قصف قاعدة التنف المحتلة أميركيًا؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.