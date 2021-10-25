الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قراءة اسبوعية لاهم احداث المغرب العربي (الجزء الاول)

الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

شهد المغرب العربي هذا الاسبوع تطورات عدة منها، خلاف جديد بين الجزائر والمغرب وسباق لكسب التعاطف الشعبي في ليبيا، وضغوط اجنبية في تونس، و الغاء وزارة حقوق الانسان في المغرب، وعجز الميزانية العامة في موريتانيا.

العالم - المغاربية

في الجزائر، خلاف جديد بين الجزائر والمغرب وهذه المرة حول عضوية كيان الاحتلال بصفة مراقب في الإتحاد الافريقي حيث تطالب الجزائر بالطرد في حين يؤيد المغرب بقاءه.

وفي ليبيا، يتسابق البرلمان والحكومة لكسب التعاطف الشعبي بالمنح في حين يحذر اقتصاديون من استنزاف خزائن الدولة بقرارات عشوائية.

وأما في الشأن التونسي، مخاوف حول امكانية الصمود في وجه الضغوط الاجنية في ظل الازمة الاقتصادية، الخانقة وتعقد الاوضاع السياسية.

وجدل في المغرب بعد الغاء وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، وقد رأى حقوقيون ان الغاء هذه الوزارة هو تراجع عن مكاسب حقوقية في حين تتزايد المخاوف من وضع الحقوق والحريات في المغرب.

وفي موضوع آخر، بعد المصادقة على الميزانية العامة في موريتانيا التي ضمت زيادات على رواتب المعلمين وموظفين الاعلام العمومي، برز تساؤلات عن العجز الذي سجلته.

هذه المواضيع كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج المغاربية.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق.

روابط ذات صلة

ثنائي الجزائر.. عطال وديلور يقود نيس لقلب الطاولة على ليون

وزير خارجية الجزائر: 'نأمل أن تشارك سوريا بالقمة العربية'

شاهد بالفيديو: حوار وطني مفتوح.. تونس تواجه لغزا جديدا

إذاعة لبنان تفوز بجائزة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المقاومون الفلسطينيون في الضفة الغربية يردون على اعتداءات الاحتلال

الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية أمنية واسعة في سنجار

بوريل يدعو لإعادة عملية انتقال السلطة السودانية لمسارها الصحيح

أجواء مدينة مشهد الايرانية بمناسبة مولد الرسول (ص)ٍ

العراق.. هذه الجهة تعرقل افتتاح منفذ الوليد الحدودي مع سوريا

مؤتمر طرابلس وفرص تثبيت الإستقرار في ليبيا