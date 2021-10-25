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للأسبوع الثاني.. 'قسد' تواصل قطع الكهرباء عن مناطق بالحسكة

للأسبوع الثاني.. 'قسد' تواصل قطع الكهرباء عن مناطق بالحسكة
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

واصلت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي انتهاكاتها بحق أهالي مدينة الحسكة والمناطق التي تستولي عليها حيث تواصل للأسبوع الثاني قطع التيار الكهربائي عن حي الزهور عند مدخل الحسكة الجنوبي وقريتي العابد والفلاح على الطرف الجنوبي الشرقي للمدينة.

العالم-سوريا

وقالت مصادر أهلية كما ذكرت سانا إن ميليشيا “قسد” تواصل حرمان الأهالي في حي الزهور بمدينة الحسكة وقريتي العابد والفلاح بريفها من التيار الكهربائي للأسبوع الثاني على التوالي وطلبت من المدنيين في هذه المناطق دفع “أتاوات شهرية” ليتم إيصال الكهرباء إلى منازلهم.

ونقلت المصادر عن عدد من أهالي المناطق المحرومة من الكهرباء قولهم إن ممارسات ميليشيا “قسد” هذه تأتي ضمن سلسلة الانتهاكات بحق المدنيين الرافضين أساساً لوجودها وطالبوا بخروجها مع الاحتلال الأمريكي الذي يدعمها ويستخدمها أداة لتنفيذ مخططاته وأجنداته في المناطق التي يحتلها من الجزيرة السورية.

وتفرض ميليشيا “قسد” على المناطق التي تستولي عليها في مدينة الحسكة وريفها دفع مبالغ مالية بشكل شهري ثمناً للكهرباء وفي حال عدم السداد يتم حرمان الأهالي من التيار الكهربائي بشكل نهائي إضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي تمارسها هذه الميليشيا بحق المدنيين من عمليات اختطاف للشبان وتجنيد في صفوفها والاعتداء على أراضي المزارعين واستخدامها لإنشاء مقار لمسلحي الميليشيا أو توسيع قواعد تابعة للاحتلال الأمريكي.

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