مؤتمر طرابلس وفرص تثبيت الإستقرار في ليبيا

العالم - المغاربية

واستضافت ليبيا قبل ايام مؤتمراً دولياً حول أزمتها على اراضيها في عاصمتها طرابلس، بالتزامن مع تعثر تنفيذ بنود مهمة في الاتفاقات السياسية قبل التوجه الى صناديق الاقتراع، بينها اتفاق خروج القوات الاجنبية وبعض الخلافات حول التشريعات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وتساؤلات عن أهمية هذا المؤتمر والمسارات العسركية والسياسية والاقتصادية في هذا التوقيت الحساس قبل شهرين من الاستحقاق الانتخابي.

يستضيف برنامج "المغاربية" لمناقشة هذا الموضوع، الاكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبدالعزيز اغنية والكاتب السياسي أشرف قرة بوللي.