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بعد هاتريك أولد ترافورد.. ليفربول يتغنى بـ'الفرعون'

بعد هاتريك أولد ترافورد.. ليفربول يتغنى بـ'الفرعون'
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

عقب الفوز الساحق الذي حققه نادي ليفربول على مانشستر يونايتد، في مباراة ضمن الجولة التاسعة للبريميرليغ، الأحد، والتي سطع فيها نجم الدولي المصري محمد صلاح، نشر الريدز تغريدة على تويتر، تحتفي بإنجاز تاريخي جديد للفرعون.

العالم-رياضة

وجاء الهدف الأول لليفربول بقدم نابي كيتا، بعد أن قدم له محمد صلاح تمريرة حاسمة، في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 13، أحرز ديوغو جوتا الهدف الثاني لليفربول، قبل أن يقوم صلاح بتسجيل 3 أهداف في الدقائق 38، 45+5، 50.

وعقب اللقاء، نشر ليفربول غريدة جاء فيها: "أنتم الآن تشاهدون أول لاعب يسجل هاتريك في أولد ترافورد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز".

وبهذا الإنجاز، كسر صلاح رقما قياسيا جديدا، في مباراة حامية الوطيس غاب عنها الأداء المميز لمنافسه كريستيانو رونالدو.

كما أصبح صلاح "هداف إفريقيا التاريخي" ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

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بعد هاتريك أولد ترافورد.. ليفربول يتغنى بـ'الفرعون'