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سوريا تعلن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا

سوريا تعلن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة الصحة السورية عن عدد المواطنين الذي حصلوا على لقاح كورونا، معلنة عن عدد من الإجراءات تنفيذاً لقرارات الحكومة بالتصدي للوباء.

العالم-سوريا

وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا في سوريا بشكل كامل أكثر من 360 ألف شخص بينما وصل عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى أكثر من 539 ألفاً على أن يتم تقديم الجرعة الثانية لهم في الموعد المحدد حسب نوع كل لقاح، وفق مديرة الرعاية الصحية في وزارة الصحة الدكتورة رزان الطرابيشي.

وأوضحت الطرابيشي في تصريح لـ سانا أنه تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا سيتم التوسع بعدد المراكز الصحية والمشافي التي تقدم اللقاح لتصل إلى أكثر من 967 مركزاً ومشفى إضافة إلى تخصيص 200 فريق جوال في القرى والمناطق التي لا توجد فيها مراكز صحية في جميع المحافظات مشيرة إلى ضرورة التسجيل لتلقي اللقاح عبر المنصة الالكترونية الموجودة على موقع وزارة الصحة.

وشددت الدكتورة الطرابيشي على الالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد المكاني مؤكدة أن تلقي اللقاح “المجاني والأمن” السبيل الوحيد للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

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