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وزارة الإعلام السودانية: اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية

الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

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اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي وعدد من الوزراء

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