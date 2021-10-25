انتخابات العراق.. تحديد موعد بدء الفرز يدويا للمحطات المطعون فيها

العالم-العراق

وذكر بيان مقتضب للمفوضية، مساء الاحد، أن "مفوضية الانتخابات تبدأ بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق ٢٧ تشرين الأول".

وفي وقت سابق من أمس الأحد، أوصى مجلس المفوضين، برد 461 طعناً وإعادة عد وفرز 297 محطة انتخابية.

وقالت المفوضية في بيان، إنها "مستمرة بدراسة الطعون المقدمة إليها، حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعني"، مبينة أنه "بناء على ذلك جرى عرض 483 طعنا على مجلس المفوضين اليوم الأحد".

وأضافت، أنه "بعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 461 طعنا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام المادة 38/ أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ، حيث إن الطاعن لم يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه فضلاً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة"، مشيرة الى أن "هذه الطعون سترسل مع التوصية إلى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون".

وتابعت أن "المجلس قرر الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لـ (297) محطة من المحطات الانتخابية المطعون بها بناءً على 22 طعنا توزعت على المحافظات كل من ديالى ونينوى وميسان وكربلاء وكركوك وذي قار والأنبار والقادسية وصلاح الدين والمثنى والبصرة وبغداد وبابل، كونها جاءت مدعمة بالأدلة"، لافتا الى أن "المجلس سيقوم بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز".