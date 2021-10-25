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مراسل العالم : انتشار كثيف للقوات العسكرية والدعم السريع في العاصمة الخرطوم والامور تزداد تعقيدا

الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

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