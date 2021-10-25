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غوتيريش يشيد بدور الصين في التعاون الدولي

غوتيريش يشيد بدور الصين في التعاون الدولي
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الصين أصبحت خلال 50 عاما من عملها في الأمم المتحدة ركيزة هامة للتعاون الدولي تسهم بقسم متزايد في مكافحة التحديات العالمية.

العالم - اوروبا

وقال غوتيريش، أمس الأحد، بمناسية الذكرى الخمسين للموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقديم مكان للصين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي: "تتمسك كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها الصين وهي النصير الثابت للتعددية، بتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة وتحقيق مهامنا المشتركة لتعزيز السلام والسعي للنمو الثابت".

ورحب غوتيريش بشكل خاص بالتعهدات الصينية بشأن تخليها عن المحطات الكهربائية العاملة على الفحم، داعيا بكين إلى أن تأخذ عليها المزيد من الالتزامات في مجال مكافحة تغير المناخ في قمة غلاسكو. وأشار إلى الدور الهام الذي قد تلعبه هذا البلد في تنفيذ التطعيم العالمي ضد فيروس كورونا في إطار مبادرة "كوفاكس".

وأضاف: "خلال العقود الماضية أصبحت الصين مانحا هاما للأمم المتحدة وأساسا ثابتا للتعاون الدولي. وستبقى الأمم المتحدة شريكا وثيقا لشعب وحكومة الصين في مجال بناء العالم الأكثر ثباتا وعدلا".

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