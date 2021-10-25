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وزارة الإعلام السودانية: القوات العسكرية التي تحتجز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك داخل منزله تمارس عليه ضغوطا لإصدار بيان مؤيد "للانقلاب"

الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

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