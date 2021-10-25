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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: نتابع الأحداث في السودان بقلق بالغ
وزارة الإعلام السودانية: قوات عسكرية مشتركة تقتحم مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان وتحتجز عددا من العاملين
المبعوث الأميركي الخاص جيفري فيلتمان يقول إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية في السودان
وزارة الإعلام السودانية: قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتنقله إلى مكان مجهول بعد رفضه "تأييد الانقلاب"
مسلحون يعتقلون مسؤولين تنفيذيين وسياسيين من أماكن إقامتهم في السودان
وزارة الإعلام: رئيس الوزراء حمدوك في رسالة من مقر إقامته الجبرية يطلب من السودانيين التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم
وزارة الإعلام السودانية: القوات العسكرية التي تحتجز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك داخل منزله تمارس عليه ضغوطا لإصدار بيان مؤيد "للانقلاب"
بيان مرتقب لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حول التطورات الأخيرة في السودان
مراسل العالم : انتشار كثيف للقوات العسكرية والدعم السريع في العاصمة الخرطوم والامور تزداد تعقيدا
وزارة الإعلام السودانية تعلن اعتقال عدد من الوزراء وأعضاء المجلس السيادي
وزارة الإعلام: رئيس الوزراء حمدوك في رسالة من مقر إقامته الجبرية يطلب من السودانيين التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش
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