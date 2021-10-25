الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. هذه الجهة تعرقل افتتاح منفذ الوليد الحدودي مع سوريا

العراق.. هذه الجهة تعرقل افتتاح منفذ الوليد الحدودي مع سوريا
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

اتهم مسؤول عراقي في "حكومة محافظة الأنبار المحلية"، غربي البلاد، أمس الأحد، قوات الاحتلال الأمريكي بالوقوف وراء عدم افتتاح منفذ الوليد الحدودي مع سوريا.

العالم-العراق

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه وفقا لـ"المعلومة"، إن "القوات الامريكية ابدت ممانعة كبيرة وافشلت جميع المساعي الرامية الى اعادة افتتاح منفذ الوليد الحدودي مع سوريا غربي الانبار، لوجود قاعدة عسكرية لها بالقرب من المنفذ فضلا عن قيام قواتها بمراقبة الوضع في سوريا".

واضاف المصدر، ان "حكومة الانبار المحلية خاطبت الحكومة المركزية ولمرات عديدة بافتتاح منفذ الوليد الحدودي مع سوريا لتعضيد واردات الدولة وانعاش الواقع الاقتصادي للمحافظة وتشغيل الايدي العاملة الا ان جميع هذه المخاطبات لم تثمر عن نتيجة بسبب اصرار القوات الامريكية الى عدم السماح للجهات المعنية بافتتاح المنفذ لحماية قاعدة لها".

وأشار المصدر الى أن "القوات الامنية امنت كافة الطرق المؤدية الى منفذ الوليد ولم يشهد اي خرق امني".

وتربط سوريا والعراق ثلاثة معابر وهي معبر اليعربية، الذي يقابله على الجانب العراقي معبر ربيعة، وهو خاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الاحتلال الأمريكي، ومعبر الوليد على الجانب العراقي الذي يقابله معبر التنف على الجانب السوري والمحتل من التحالف الذي تقوده أمريكا، ومعبر القائم على الجانب العراقي الذي يقابله البوكمال والخاضع لسيطرة الدولة السورية.

روابط ذات صلة

الاحتلال الأمريكي يدخل تعزيزات إلى قاعدته العسكرية بريف الحسكة

أمريكا ترسل تعزيزات عسكرية إلى سوريا عبر العراق!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المقاومون الفلسطينيون في الضفة الغربية يردون على اعتداءات الاحتلال

الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية أمنية واسعة في سنجار

بوريل يدعو لإعادة عملية انتقال السلطة السودانية لمسارها الصحيح

أجواء مدينة مشهد الايرانية بمناسبة مولد الرسول (ص)ٍ

العراق.. هذه الجهة تعرقل افتتاح منفذ الوليد الحدودي مع سوريا

مؤتمر طرابلس وفرص تثبيت الإستقرار في ليبيا