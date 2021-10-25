أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين 25 اكتوبر 2021

العالم - الصحافة الايرانية

ابرار..

القائد في لقائه مع ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية ..

(على البلدان التي طبعت علاقاتها مع الصهاينة إصلاح خطأها) .

اطلاعات ..

القائد ..إيجاد حضارة إسلامية جديدة غير ممكن من دون الوحدة بين الشيعة والسنة .

ايران ..

وزير الخارجية عبد اللهيان ونظيره الآذربيجاني يؤكدان ضرورة توطيد العلاقات بين طهران وباكو .

قدس ..

الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي يحذر تل أبيب من تبعات إرتكاب أية حماقة إستراتيجية .

رويش ملت ..

غروسي يذعن ببعد وجود أية أدلة أو حتى مؤشرات تثبت عزم إيران على إنتاج أسلحة نووية .

خراسان ..

الإعلان عن تشكيل مجلس أعلى للمقاومة الوطنية بأفغانستان ضد الإمارة الطالبانية .

آفتاب يزد ..

قوى المقاومة العراقية تشجب بيان مجلس الأمن الدولي حول الإنتخابات البرلمانية .

ابتكار ..

إشتعال النار في ظروف غامضة في سفينة تجارية للكيان الصهيوني قرب السواحل الكندية .

جوان ..

هلع في الكيان الصهيوني من إحتمال إستهداف صواريخ حزب الله لمستودعات كيمياوية خطيرة بميناء حيفا .

كيهان ..

السيد حسن نصر الله.. سنتحرك إذا ما تعرضت ثروات لبنان من النفط والغاز للخطر .

حمايت ..

هنية يبعث برسالة للأمم المتحدة تشجب حملة الإعتقالات السعودية للمقيمين الفلسطينيين .

رسالت ..

وزير الخارجية الجزائري يحذر المغرب من مغبة الإستعانة بالكيان الصهيوني .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين

قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن الهجوم الاخير على قاعدة التنف العسكرية الامريكية في منطقة الحدود السورية العراقية في مقالها ( عندما يتحول الإستثناء إلى قاعدة ) ..

الجديد على صعيد الهجوم الاخير على قاعدة التنف الامريكية هو ان ست مسيرات استهدفت القاعدة من اتجاهين مختلفين وان الخسائر التي لحقت بالقاعدة والقوات الامريكية اكبر بكثير مما تحدث عنه البنتاغون .

"إن إستهداف قاعدة التنف هو أول إستهداف من نوعه بالمسيرات لقواعد ومواقع عسكرية أمريكية في سوريا "

وذلك في تطور ميداني بالغ الاهمية قد يكون مقدمة لهجمات اكبر واوسع من قبل قوى المقاومة باستخدام المسيرات على المواقع الامريكية بسوريا الامر الذي سيضع امريكا في مأزق كبير قد يدفعها للتفكير بصورة جدية بالخروج من سوريا ايضا مع اقتراب خروجها من العراق .

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها ( بايدن وسياسة الحظر )..

اكد احدث تقرير صادر عن الامم المتحدة ان الحظر الامريكي على ايران في مجال الادوية والعقاقير الطبية انتهاك صارخ لحقوق الانسان ..ان هذا

"التقرير يعكس واقع مواصلة بايدن نفس سياسات ترامب العدوانية ضد إيران رغم ادعاءاته بشأن العودة للإتفاق النووي "

ان بايدن نفسه تحدث في بداية وصوله للبيت الابيض عن مواصلة سياسة الحظرضد ايران ولكن باسلوب مختلف على حد تعبيره. ويبدو ان هذا الاسلوب المختلف لا يخرج عن اطار التحدث بدلوماسية ظاهرية ومواصلة نفس النهج الترامبي العدواني .

وهذه هي العقبة الرئيسية التي تعترض طريق مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي, فاصرار ادراة بايدن على مواصلة الحظر يعني تجاهل هدف ايران الرئيسي في المفاوضات اي الغاء الحظر بالكامل.

آرمان ملي ..

نشرت صحيفة ىرمان ملي تقريرا حول الاوضاع في السودان يتحدث عن ( إستمرار المظاهرات في السودان ) كتبت فيه ..

السودان يشهد منذ ايام مظاهرات واعتصامات واضرابات عاما تطالب بحل الحكومة الانتقالية التي تضم قادة عسكريين وشخصيات سياسية.

"إن الذي يحدث في السودان هو تفجر خلافات بين الكيانين الرئيسيين بحركة الحرية والتغيير نفسها مقابل الكيان العسكري "

خلافات تؤكد محافل سياسية سودانية بان القادة السكريين يعملون على استغلالها كذريعة لتعزيز سيطرتهم على السطة عبر طرح مبرر ضرورات تفادي انزلاق البلاد في متاهات فوضى داخلية .

مردم سالاري ...

صحيفة مردم سالاري كتبت عن اجواء التصعيد بين واشنطن وبكين في مقالها ( تايوان, التحدي الجدي بين الصين وأمريكا )..

تقترب اجواء التصعيد بين امريكا والصين في بحر الصين الجنوبي من دخول مرحلة بالغة الخطورة, فوجود حشود بحرية ضخمة من كلا الجانبين يجعل من احتمال حدود احتكاك امر مطروح في اية لحظة ..

"إن المشكلة تتمثل بتأكيد الصين على مبدأ وجود صين واحدة وتجاهل أمريكا لهذا المبدأ رغم إعترافها منذ سنوات "

ان الصين تعتبر تايوان لا يتجزأ من التراب الصيني وتعارض بشدة اي اعتراف دولي بتايوان, الا ان امريكا تتحرك منذ سنوات باتجاه اقامة علاقات تجارية واقتصادية وحتى عسكرية وثيقة مع تايوان رغم عدم اعترافها رسميا بها. وترى الصين ان امريكا تستخدم تايوان كورقة ضغط وابتزاز ضدها. وفي كل الاحوال وضع التصعيد العسكري الصيني الاخير ضد تايوان ادارة بايدن التي تعهدت بالدفاع عن تايوان في مأزق حقيقي بين التنصل من تعهداتها والمغامرة بدخول مواجهة مع الصين لا يمكن التكهن بمداها وبعدم تحولها الى حرب نووية بامتياز.

جمهوري اسلامي ..

كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في مقالها ( تحالف مناهضي أردوغان لإفشال النظام الرئاسي )..

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مقبل على مواجهة تحدي قد ينهي حكمه الطويل مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات البرلمانية ..

"هذا التحدي يتمثل بإقتراب ستة أحزاب معارضة من تشكيل تحالف لخوض الإنتخابات بهدف إنهاء النظام الرئاسي بتركيا "

ان مثل هذه التحرك يعني ببساطة تشكيل جبهة معارضة قوية في تركيا لكسب الاغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة تنهي سلطة حزب العدالة والتنمية واردوغان, اغلبية تعمل على اعادة النظام البرلماني وانهاء النظام الرئاسي الذي فرضه حزب العدالة والتنمية لصالح بقاء اردوغان وتمتعه بصلاحيات واسعة .

والواقع هو ان احزاب المعارضة التركية تخطط لتحويل الانتخابات البرلمانية الى استفتاء عام ضد النظام الرئاسي .

حمايت ..

سلطت صحيفة حمايت الضوء على جانب من المستجدات الخاصة باجواء ما بعد الانتخابات البرلمانية في العراق وكتبت في تقريرها (تحالف الفتح يدعو لإعادة فرز الأصوات يدويا) ..

دعا بيان صادر عن تحالف الفتح المفوضية العليا للانتخابات في العراق للقيام باعدة فرز الاصوات بشكل كامل في كل الصناديق الانتخابية استجابة للطعون المطروحة بشأن نتائجها .

وفي ظل هذه الاجواء ..

"إنتقد هادي العامري زعيم تحالف الفتح البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي أشاد بالإنتخابات العراقية "

العامري اعتبر البيان تدخلا سافرا مرفوضا في شؤون العراق الداخلية, من جانبها اعلنت المفوضية العليا للنتخابات عن بدء فرز الاصوات يدويا في بعض الصناديق الانتخابية استجابة لطعون مطروحة .