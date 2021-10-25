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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
وزارة الاعلام السودانية: قوة عسكرية "تقتحم" مقر الاذاعة والتلفزيون السوداني وتعتقل موظفين
مكتب رئيس الوزراء السوداني : الجيش أثار الغضب في شرق السودان ويستغل الأزمات للقيام بانقلاب على حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
مراسل العالم: هناك تدخلات دولية في السودان ولاسيما من قبل اميركا
مراسل العالم: انتشار قوات عسكرية حول الاذاعة والتلفزيون السودانية استعدادا لاصدار بيان
مراسل العالم: توقعات باندلاع الاشتباكات جراء فتح قوات الرد السريع النار على المحتجين
مراسل العالم: المواطنون بداوا بالخروج الى الشوارع واشعلوا الاطارات
وزارة الإعلام السودانية: ندعو لإطلاق سراح المعتقلين ونرفع الصوت عاليا لرفض المحاولة الانقلابية
وزارة الإعلام السودانية: ما حدث انقلاب عسكري متكامل الأركان وندعو الجماهير لقطع الطريق على التحرك العسكري
مكتب رئيس الوزراء السوداني : "الانقلاب" حدث رغم التوصل لاتفاق مع رئيس المجلس الحاكم البرهان في وجود المبعوث الأمريكي الخاص
مكتب رئيس الوزراء السوداني : الجيش مسؤول عن إثارة الاضطراب في شرق السودان
مكتب رئيس الوزراء السوداني : "الانقلاب" حدث رغم التوصل لاتفاق مع رئيس المجلس الحاكم البرهان في وجود المبعوث الأمريكي الخاص
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش
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