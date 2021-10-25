محذرة من موجة جديدة.. الصحة العراقية تصدر بيانا هاما بشأن كورونا 

العالم-العراق

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، "تراقب وزارة الصحة عن كثب من خلال لجانها وخبرائها الوضع الوبائي العالمي حيث شهدت عدة دول في الايام المنصرمة ارتفاعا غير مسبوق بعدد الاصابات والوفيات بالرغم من بلوغ تلك الدول مستويات عالية لنسب تلقيح مجتمعاتها، فقد ارتفع عدد الاصابات في بريطانيا وروسيا بشكل كبير مع زيادة بالوفيات ايضا مع وجود دلائل لظهور تحورات جديدة بفيروس كورونا".



وتابعت، "هذا يهدد بانتشار هذه السلالات الجديدة الى بقية دول العالم. لذلك فاننا لا نستعبد حدوث موجة رابعة نتيجة تلك التحورات الجينية في الفايروس اضافة الى وجود العوامل المساعدة لتدهور الوضع الوبائي في العراق نتيجة لعدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية وكثرة التجمعات البشرية بشتى انواعها اضافة الى عدم تحقيق نسب عالية من تلقيح المواطنين كل ذلك ينبئ بحدوث ارتفاع بالاصابات والتي قد تكون قاسية تهدد نظامنا الصحي".



واردفت الوزارة، "كما بينا سابقا في بياناتنا المتتالية بان السبيل الوحيد لدرء خطر الموجات الوبائية المتوقعة هو تحقيق النسبة العالية من تلقيح المجتمع، وللاسف لحد الان لم نبلغ النسبة المطلوبة التي تدفع خطر التدهور الوبائي المتوقع"، مستدركة "نهيب بالمواطنين كافة التوجه الفوري لمراكز اللقاح لتلقي اللقاح حفاظا على سلامتهم وسلامة ذويهم حيث يتوفر اللقاح بشكل كاف في جميع مؤسساتنا الصحية".



ودعت كافة القنوات الاعلامية والفضائية وجميع وسائل التواصل الاجتماعي لبذل الجهد لحث المواطنين لتلقي اللقاح باسرع وقت ممكن".

واعلنت وزارة الصحة العراقية الاحد تسجيل 1247 اصابة جديدة بكورونا وتماثل 2139 مريضاً للشفاء و24 حالة وفاة في عموم البلاد.