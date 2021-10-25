المقاومون الفلسطينيون في الضفة الغربية يردون على اعتداءات الاحتلال

العالم - فلسطين

وتعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار من مقاومين في طوباس فيما اندلعت مواجهات عنيفة أصيب خلالها عشرات المواطنين في جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس تعرضت لإطلاق نار مرتين متتاليتين من مقاومين في منطقة المشماش.

وبعد انسحابها تجاه مخيم الفارعة، تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار أيضاً.

وفي مدينة جنين أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اعتقل خلالها شابين، عقب اقتحامه بلدة يعبد جنوب غرب المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أنس عدنان حمارشة، وهو أسير محرر، بعد الاعتداء عليه بالضرب، علمًا أنه نجل القيادي والأسير المحرر الشيخ عدنان حمارشة والذي بات مقعدًا نتيجة اعتقالاته السابقة وتعرضه للتعذيب الشديد.

وأوضحت عائلة حمارشة، أن نجلها تعرض للضرب المبرح من جنود الاحتلال، فيما حملت العائلة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة نجلها ووضعه الصحي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، خلال اقتحامها ليعبد، الشاب مصعب بلال حرز الله، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه.

وشنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملات دهم واعتقال طالت خمسة مواطنين منهم أطفال من محافظتي نابلس وسلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت الشاب يحيى ذياب بعد تفجير باب منزله والاعتداء بالضرب على والده، كما اعتقلت الشابين إياد ذياب وصلاح بني شمسة.

ومن بلدة الزاوية غرب سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال، الطفلين ياسر عرفات، وهيثم شقير، وكلاهما يبلغان من العمر 10 أعوام، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وفتشتهما.

ومن مدينة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال، مريضًا بالسرطان خلال اقتحامها مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المريض عبد الباسط معطان خلال مداهمة منزله، علمًا أنه أسير محرر ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة.

وأمضى معطان أكثر من 12 عامًا في الاعتقال بسجون الاحتلال معظمها في الاعتقال الإداري.

ومعطان، والذي يحمل شهادة الماجستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان شغل منصب مدير عام مكتب نائب رئيس الوزراء في الحكومة العاشرة بالإضافة إلى كونه أحد الشخصيات الوطنية الفاعلة في منطقته.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوة عسكرية كبيرة صباح اليوم مخيم الأمعري جنوبي رام الله، وسط انتشار كثيف للجنود في الشوارع برفقة كلاب.

وفي مدينة القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال حي وادي حلوة في سلوان، وشرعت بدهم وتفتيش عدد من منازل المقدسيين.

واعتقلت عددًا من الشبان عقب دهم منازلهم، عُرف منهم؛ سيف سمرين، ويحيى شرف وأمير الكركي، واقتادت المعتقلين لاستجوابهم في أحد مراكز التحقيق في القدس.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال يوميا، تتركز في ساعات الليل، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2694) انتهاكاً خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40 % عن سبتمبر/ أيلول من العام المنصرم 2020م.

ووثق التقرير (156) عملية دهم لمنازل المواطنين و(315) اقتحاماً لمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة، اعتقل خلالها الاحتلال (363) مواطنًا، وبلغ عدد الحواجز (352) مؤقتًا وثابتًا.