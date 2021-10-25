الرئيس الايراني يؤكد ضرورة توفير الطاقة المستديمة لنمو اقتصاد البلاد

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح للرئيس آية الله رئيسي خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة اليوم الاثنين والذي جرى فيه البحث حول موضوع دعم الفئات الضعيفة ورعاية العدالة الاجتماعية في مجال توزيع الطاقة بين مختلف شرائح المواطنين.

وبعد البحث وتبادل وجهات النظر تقرر ان يقوم الفريق الاقتصادي في الحكومة بتقديم خططه وبرامجه المقترحة في هذا المجال لاتخاذ القرار حولها على وجه السرعة.

ونوقشت في الاجتماع ايضا قضية توفير الطاقة المستديمة لاقتصاد البلاد حول محورين؛ جعل استهلاك الطاقة منطقي الطابع والتاكيد على العدالة الاجتماعية ودعم الشرائح الضعيفة.

وبعد الاستماع الى تقرير وزارة النفط حول برامجها لانتاج وتوفير الغاز في فصل البرد والشتاء، تمت مناقشة اساليب توفير وعرض الطاقة المستديمة على المدى البعيد وتقرر ان تقوم الاجهزة التنفيذية بصياغة وتقديم خططها للحكومة في غضون اسبوع كحد اقصى.

ووجّه رئيس الجمهورية بضرورة توفير الطاقة المستديمة لنمو اقتصاد البلاد والاهتمام بالعدالة الاجتماعية ودعم الشرائح الضعيفة وقال: انه على الاجهزة التنفيذية تقديم مقترحاتها في مجال اصلاح انموذج الاستهلاك ورعاية العدالة الاجتماعية على وجه السرعة.