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شاهد.. استمرار الأزمة في ليبيا بسبب التدخلات الاجنبية

الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

رأى الباحث السياسي عبدالعزيز اغنية ان سبب تعثر نتائج المؤتمرات الدولية في طرابلس هو التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

العالم - خاص بالعالم

وقال اغنية في حديث لبرنامج "المغاربية" على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان المؤتمرات الدولية في ليبيا تشوبها التدخلات الخارجية، وكل جانب مشارك في هذه المؤتمرات يريد ان يحول ليبيا الى ساحة صراع لمجموعة اجندات داخل حول حوض البحر الابيض المتوسط.

واضاف: ان دول جوار ليبيا يهمها الشأن الداخلي والخارجي الليبي، لأن الامن القومي الليبي يتقاطع مع امنها واستقرارها.

واوضح اغنية ان التوازن في طرابلس مازال توازن رعب وسلاح وطرف واحد هو الذي يسيطر على العاصمة السياسية وهي الحكومة، دون تواجد الاطراف المخالفة لها.

وتوقع أغنية ان المؤتمر الدولي في طرابلس لا يمكن ان يحقق شيء او يغير في واقع ليبيا، لان السلاح مازال يتدفق الى ليبيا ومازالت القوات الاجنبية موجودة على الاراضي الليبية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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