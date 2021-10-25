5طرق مدهشة لاستخدام الشاي الأخضر للحصول على بشرة متوهجة وشعر أكثر لمعانا

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ويمكن العثور على مستخلصات الشاي الأخضر في عدد من المنتجات المختلفة في السوق، ولكن لماذا تهدر المال بينما يمكنك الحصول على الفوائد مباشرة من أكياس الشاي الأخضر؟ ويوضح خبير الشاي في VAHDAM India، كيتان ديساي، الطرق الخمس التي يمكن من خلالها إضافة الشاي الأخضر إلى الروتين اليومي للعناية بالجمال.

والشاي الأخضر هو أحد مضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، لذلك من المنطقي استخدامه على الوجه مثل شربه.

ويقول ديساي، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاما في الشاي: "بينما يجلب شرب الشاي الأخضر مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية، فإن تطبيقه على الجلد والشعر مدهش بنفس القدر".

وأضاف: "يحتوي الشاي الأخضر على مادة التانين، وهي مادة قابضة تعمل على تقليص الجلد بأعجوبة كما أنها مفيدة للشعر".

قناع العين

إذا كنت تعانين من انتفاخ العينين أو الهالات السوداء، فيمكن استخدام أكياس الشاي الأخضر، حيث يوضح ديساي: "أكياس الشاي الباردة تقلل التورم حول العينين، وتساعد على إزالة الهالات السوداء وشد الجلد".

ويعتقد أن الكافيين الموجود في الشاي الأخضر قد يساعد في تضييق الأوعية الدموية حول العينين وتقليص التدفق، ما يقلل من ظهور الانتفاخ أو السواد.

التنظيف

إذا قمت بإزالة محتويات كيسين من أكياس الشاي الأخضر، يمكنك عمل مقشر فعال حقا.

وأوضح السيد ديساي: "بما أن الشاي الأخضر يساعد على شد الجلد، فإن صنع مقشر للوجه بالشاي الأخضر من الشاي المستخدم مفيد جدا للوجه".

ويمزج الشاي الأخضر أو ​​ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر مع بعض السكر والماء في وعاء ويخلط حتى تصنع منه عجينة. ثم يستخدم كقناع للوجه، وبعد ذلك يقع شطفه، ما ينتج عنه بشرة أكثر نعومة وثباتا.

تونر

التونر هو عبارة عن سائل خفيف يعمل على قبض المسام الواسعة وإنعاش ملمس البشرة والتقليل من الإفرازات الدهنية الموجودة بها.

ويمكن صنع التونر الخاصة بك المنزل بسعر أرخص بكثير باستخدام الشاي الأخضر، كما أوضح السيد ديساي، باعتبار أن الشاي الأخضر هو مادة قابضة ما يعني أنه قليل الحموضة ويسبب تقلص خلايا الجلد.

ولعمل تونر لطيف على جميع أنواع البشرة، اصنعي كوبا من الشاي الأخضر العادي مع بعض الماء المصفى واتركيه ينقع لمدة تصل إلى 10 دقائق. ثم أخرجي كيس الشاي وضعي السائل في وعاء محكم الغلق أو زجاجة رذاذ نظيفة.

واتركي التونر في الثلاجة ليبرد واستخدميه في مدة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين.

ويجب تنظيف البشرة في البداية ثم ضعي التونر على بشرتك بقطعة قطن قبل الترطيب.

مرهم للشفاه

تجف شفاهنا دائما وتبدأ في التشقق في الشتاء، لكن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في إدارة هذه المشكلة.

وأشار ديساي: "يقال إن الشاي الأخضر يخفف من ألم الشفاه الجافة والمتشققة. وكل ما عليك فعله هو وضع كيس شاي أخضر منقوع في الماء الدافئ على شفتيك".

الشعر

الشاي الأخضر ليس فقط رائعا على البشرة، بل يمكن استخدامه أيضا لغسل الشعر.

وأوضح ديساي: "غسول الشاي الأخضر مفيد للبشرة وأيضا يمنح شعرك لمعانا رائعا".

تماما مثل طريقة شطف ماء الأرز الشهيرة على "تيك توك"، يمكن رش الشاي الأخضر على الشعر وتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل. ثم اشطفيه واتركي شعرك يجف بشكل طبيعي أو بالمجفف.