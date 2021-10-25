شاهد.. سبب تأخير صدور بيان عبدالفتاح البرهان

العالم - خاص بالعالم

وقال الشيخ في حديث لقناة العالم، ان المؤسسة العسكرية في السودان ليست على قلب رجل واحد، والجيش السوداني لن يكون على اتفاق تام مع البرهان في البيان الذي سيصدره.

واوضح الشيخ ان تأخر صدور بيان البرهان يأتي بانتظار الموقف الدولي من تحرك العسكر، مشيرا الى ان الجيش السوداني يرفض وجود جيش موازي له من القوات القبلية.

وبين الشيخ ان هناك تدخل اقليمي يدعم الشق العسكري في مجلس السيادة.

هذا وقد أعلنت وزارة الإعلام السودانية أن قوى عسكرية اعتقلت أغلب أعضاء الحكومة والمدنيين في مجلس السيادة، في أول بيان رسمي يصدر عن الحكومة بعد الاعتقالات التي جرت فجر اليوم.

وفيما تحدثت تقارير عن احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في منزله، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قالت وزارة الاعلام إن قوة عسكرية اعتقلت حمدوك، ونقلته الى مكان مجهول بعد رفضه الانقلاب.

واضافت الوزارة أن حمدوك يطلب من السودانيين التمسك بالسلمية، والدفاع عن ثورتهم.

وكشفت مصادر اعلامية عن أسماء بعض المعتقلين، بينهم المستشار الإعلامي لحمدوك، ووزيرا الإعلام والصناعة ووالي الخرطوم.

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