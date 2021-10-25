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الأردن: ارتفاع عجز الميزان التجاري الى 27.9%

الأردن: ارتفاع عجز الميزان التجاري الى 27.9%
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

ارتفع عجز الميزان التجاري الأردني (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة 27.9 بالمئة على أساس سنوي.

العالم - الأردن

وقالت دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، الإثنين، إن عجز التجارة الخارجية زاد إلى 5.37 مليارات دينار (7.57 مليارات دولار) نهاية أغسطس/آب الماضي، من 4.19 مليارات دينار (5.09 مليارات دولار) على أساس سنوي.

وارتفعت قيمة الصادرات الكلية للمملكة بنسبة 13.7 بالمئة إلى 4.12 مليارات دينار (5.8 مليارات دولار)، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.

في المقابل، صعدت قيمة الواردات خلال الفترة بنسبة 21.3 بالمئة على أساس سنوي، إلى 9.49 مليارات دينار (13.38 مليار دولار).

وسجلت الفاتورة النفطية زيادة بنسبة 16 بالمئة إلى 1.06 مليار دينار (1.49 مليار دولار) خلال الفترة، من 918.5 مليون دينار (1.29 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2020.

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