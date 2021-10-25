الجبري يكشف أسرارا خطيرة عن بن سلمان

العالم – يقال ان

الجبري، وفي مقابلة على قناة "CBS" الإخبارية الأمريكية، قال إنه ظهر ليدق ناقوس الخطر حول قاتل مختل عقليا في الشرق الأوسط، بموارد لا حصر لها، ويشكل خطرا على شعبه والأمريكيين والكوكب كله.

الجبري وايمانا منه بتجاربه التي قضاها مع العائلة المالكة في السعودية يؤكد ان بن سلمان مختل عقليا لا يتعاطف ولا يعاطف ولا يتعلم من تجربته. وان الذين كانو حوله شهدوا الفظائع والجرائم التي ارتكبها هذا القاتل بحق أبناء المملكة وغيرهم.

مسؤول الاستخبارات السعودي السابق يقول إنه تلقى تحذيرا بعدم الاقتراب من أي مبنى دبلوماسي سعودي في كندا، وعدم الذهاب إلى القنصلية أو السفارة، ويضيف ن التحذير جاء مباشرة بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية المملكة بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

الجبري يقول أن بن سلمان يخشى من المعلومات التي لديه، متوقعا أن يقتل يوما ما وأكد ان بن سلمان لن يرتاح حتى يراه ميتًا. كما زود بتسجيل فيديو يكشف المزيد من الأسرار عن العائلة الملكية السعودية والبعض في الولايات المتحدة. وقال للقناة إنه يمكن نشره إذا قُتل. مشيرا الى انه يحمل معلومات خطيرة عن النظام السعودي تتضمن لقاء جرى عام 2014 بين بن سلمان، ورئيس المخابرات آنذاك ولي العهد السابق "محمد بن نايف"، حيث تفاخر بن سلمان، حسب "الجبري"، بأنه يمكن أن يقتل الملك "عبدالله" خاتم بخاتم روسي مسموم لتخليص العرش لوالده.

سيناريو جديد من سيناريوهات المخاوف بين بن سلمان ومعارضيه يأتي من خلال تصريحٍات الجبري الخطيرة للقناة الأميركية تشير الى ان ولي العهد السعودي قد دخل مرحلة جديدة من التحديات التي تأتي كحصيلة لسياساته الخاطئة في المملكة والمنطقة.

يقول مراقبون للشأن السعودي ان سياسات بن سلمان أمر ثابت في سلوكيات الرياض وتحركاتها العدائية ضد جيرانها على مدى عقود من الزمن.

التحركات السياسية والاقتصادية التي تعلن عنها السعودية بين الفينة والأخرى في المنطقة تشكل مصدر قلق لجيرانها من خطورة توسّع تحالفات الرياض مع قوى الهيمنة التي ترفض معظم جيران السعودية تواجها في المنطقة، كونها تشكل تهديدا على الأمن القومي لدول المنطقة.