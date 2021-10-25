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الاحتلال الأمريكي يسرق كميات جديدة من النفط السوري الى العراق

الاحتلال الأمريكي يسرق كميات جديدة من النفط السوري الى العراق
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بالنفط السوري المسروق من الأراضي السورية إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف اليعربية اقصى شمال شرق مدينة الحسكة.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية أن رتلاً تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 33 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية توجه خلال الساعات الماضية إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

ولفتت المصادر إلى أن الرتل كان برفقة عدد من سيارات الدفع الرباعي المزودة برشاشات متنوعة تابعة لميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي التي اخرجت خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 100 آلية إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وفي سياق آخر أشارت مصادر أهلية في اليعربية إلى دخول رتل لقوات الاحتلال الأمريكي صباح اليوم مؤلف من 50 آلية تضم برادات وعدداً من الشاحنات المغطاة ومجموعة من الصهاريج الخاصة بنقل الوقود واتجهت إلى بلدة رميلان في ريف المحافظة الشمالي الشرقي ومنها الى تل حميس وصولا إلى منطقة تل بيدر على طريق عام الدرباسية الحسكة.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي أمس رتلاً عسكرياً مؤلفا من 79 آلية أغلبيتها مدرعات عسكرية من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية كانت قادمة من مطار خراب الجير بريف اليعربية الذي تتخذه قوات الاحتلال كقاعدة لقواتها في المنطقة واتجه نحو الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

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