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بتوجيه امريكي مباشر..

'قسد' تضاعف اختطاف الشباب شرقي سوريا لزجهم بالقتال في صفوفها

'قسد' تضاعف اختطاف الشباب شرقي سوريا لزجهم بالقتال في صفوفها
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير الأمني والسياسي السوري ميشيل كالاغاصي ، الاحد، ان قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وبتوجيه امريكي مباشر تواصل عملياتها بـ"تجنيد" الشباب بالاكراه في مناطق نفوذها شرقي سوريا.

العالم-سوريا

وقال كالاغاصي لـ "المعلومة"، ان "قسد ضاعفت من تجنيدها الإجباري للشباب السوري في مناطق إحتلالها شرقي سوريا، في الوقت الذي يتم تسجيل حالات فرار في صفوفها وتراجع بيئتها الحاضنة".

وأشار الى انه "لم تتوقف قسد عن منح قوات الإحتلالين الامريكي والتركي الذرائع للقيام بعمليات عسكرية على الأراضي السورية والتي تضاعف من توغلهما وإحتلالهما السافر لبعض الجغرافية السورية".

واكد كالاغاصي ان "على جميع الشبان في تلك المناطق استيعاب الدروس وإلقاء السلاح الأمريكي والتركي الإنفصالي والإسراع بالإلتحاق في صفوف الجيش العربي السوري الضامن الوحيد لكرامتهم ولسيادة وسلامة ووحدة الأراضي السورية".

وكانت مواقع اخبارية ذكرت، أمس، أن ميليشيا «قسد» بدأت بحملة لاعتقال الشبان في حي مشيرفة شمال مدينة الحسكة لسوقهم إلى "التجنيد الإجباري" للقتال في صفوفها.

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