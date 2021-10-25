رئيس الجمهورية: ايران وقرغيزيا تتمتعان بطاقات كبيرة لتعزيز التعاون الثنائي

العالم - ايران

واضاف رئيس الجمهورية اليوم الاثنين خلال تسلم اوراق اعتماد سفير قرغيزيا الجديد لدى طهران "تورداقون صديقف" ان العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران وقرغيزيا ليست في المستوى المطلوب مؤكدا على ضرورة استثمار الامكانيات الموجودة لدى البلدين للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بينهما.

وتابع انه ونظرا الى عضوية كل من ايران وقرغيزيا في مختلف المنظمات الاقليمية بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي "اكو" و شانغهاي فهناك ارضيات مناسبة يمكن استخدامها لتوثيق التعاون الثنائي في مجالي التجاري وترانزيت.

وشدد بالقول ان ايران وقرغيزيا قادرتان على اعداد برنامج جديد للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية واضاف ان التعاون البناء بين البلدين من شأنه ان يسهم في تعزيز مستوى المشاركة في المنظمات الاقليمية والدولية.

من جانبه هنأ السفير القرغيزي الجديد لدى طهران خلال اللقاء، عضوية ايران الدائمة في منظمة شانغهاي معتبرا انها ستفتح المجال امام تمتين العلاقات بين طهران وبيشكك اكثر فاكثر.

واضاف ان العلاقات التجارية والاستثمار المشترك و ترانزينت يأتي ضمن اهم مجالات التعاون الثنائي بين قرغيزيا وايران ولفت الى ان الذكرى الثلاثين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعتبر فرصة مناسبة لتقديم الية مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.